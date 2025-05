Musica in monastero concerto di beneficenza per la chiesa delle clarisse di Sant' Erminio

Un’occasione imperdibile per unire arte e solidarietà! Domenica 1 giugno, il monastero delle Clarisse di Sant'Erminio ospiterà un concerto di beneficenza, un evento che non solo delizierà le orecchie, ma rinvigorirà anche l’anima. Partecipare significa contribuire a un’importante opera di ristrutturazione, ma anche vivere un momento di profonda connessione con la comunità e la cultura. Non perdere l’opportunità di fare la differenza!

Benefico per l'anima e rigenerante per lo spirito, è "costruttivo" in tutti i sensi il concerto che avrà luogo domenica 1 giugno, a partire dalle 20.30, presso il monastero Clarisse Santa Maria di Monteluce, organizzato per contribuire a finanziare i lavori di ristrutturazione della chiesa.

