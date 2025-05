Musica e coreografie per riflettere sulla guerra torna il Grande teatro di Lido Adriano | Un' esperienza umana e artistica

La magia del Grande Teatro di Lido Adriano torna a incantare, portando in scena un’esperienza unica che unisce musica e coreografie per farci riflettere sulla guerra. In un momento storico in cui l'arte si fa ponte tra le persone, questo progetto di teatro comunitario segna il suo terzo anno, invitandoci a costruire legami attraverso la bellezza. Scopri come l’umanità possa risorgere anche nei momenti più bui.

Uno spettacolo per riflettere sulla guerra, ma anche per creare legami, nel segno dell'arte e dell'umanità. Si rinnova l'esperienza del Grande Teatro di Lido Adriano, progetto di teatro comunitario che arriva al suo terzo anno di vita e che debutta il primo giugno al Cisim nell'ambito del Ravenna.

