Musei Scaglione e del Carnevale aperti domani e per la festa della Repubblica

Domani e lunedì, i musei di Sciacca si vestono a festa per la Repubblica! Approfitta dell'apertura straordinaria del Museo del Carnevale e della Casa-museo Scaglione per una gita all'insegna della cultura. In un periodo in cui il turismo culturale sta vivendo una rinascita, questi spazi offrono un affascinante viaggio tra tradizione e storia locale. Non perdere l'occasione di scoprire le meraviglie della tua città!

Musei di Sciacca aperti nelle giornate festive di domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica. Lo rende noto l’assessore alla Cultura e ai Musei Simone Di Paola. La disposizione riguarda il Museo del Carnevale sito nel quartiere della Perriera e la Casa-museo Scaglione in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Musei Scaglione e del Carnevale, aperti domani e per la festa della Repubblica

