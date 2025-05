Muore a 29 anni | il dolore di Altamura per Giuseppe carabiniere con la passione per il calcio

La comunità di Altamura è colpita da un dolore inaspettato con la scomparsa di Giuseppe Livrieri, un carabiniere di soli 29 anni. La sua passione per il calcio e il servizio alla patria lo hanno reso una figura amata, ma la vita a volte riserva sorprese brutali. Un triste promemoria dell’importanza di apprezzare ogni istante e delle fragilità della vita moderna, spesso troppo frenetica. La sua memoria vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Era originario di Altamura ma viveva a Biandrate, in provincia di Novara, Giuseppe Livrieri, morto nella notte tra il 29 e 30 maggio a 29 anni. Il giovane, come riporta NovaraToday, sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione: inutili, purtroppo, i.

Muore a 29 anni: il dolore di Altamura per Giuseppe, carabiniere con la passione per il calcio

Originario del Comune murgiano, viveva a Biandrate, vicino Novara, dove prestava servizio nell'Arma. Tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello della sua squadra di calcio, la River Sesia

