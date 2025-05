Municipi Passadore vince in Media Val Bisagno | Ascolto e risoluzione problemi ripartiamo dalla cura dell' ordinario

Lorenzo Passadore è il nuovo presidente del Municipio Media Val Bisagno, con un'affermazione che segna un cambio di rotta. Con 2.600 voti di differenza, il campo largo dimostra di saper ascoltare e risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. In un'epoca in cui la cura dell'ordinario diventa cruciale, questa vittoria rappresenta una nuova speranza per il rilancio della partecipazione civica. Come si evolverà ora il dialogo tra amministrazione e comunità?

Lorenzo Passadore è il nuovo presidente del Municipio Media Val Bisagno, un'affermazione netta quella del campo largo. Secondo gli ultimi dati certificati dal tribunale si parla di circa 2.600 voti di differenza e di una decina di punti percentuali rispetto al centrodestra guidato da Maurizio.

Municipi, Passadore vince in Media Val Bisagno: "Ascolto e risoluzione dei problemi, ripartiamo dalle cose semplici"

Lorenzo Passadore è il nuovo presidente del Municipio Media Val Bisagno, vincendo con oltre 2.600 voti di differenza.

Municipi, Passadore vince in Media Val Bisagno: "Ascolto e risoluzione dei problemi, ripartiamo dalle cose semplici"

