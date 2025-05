Municipi a Levante confermato Bogliolo | Non ci siamo mai nascosti premiato il lavoro fatto sul territorio

Federico Bogliolo è stato riconfermato presidente del Municipio Levante, segnando una vittoria significativa per il centrodestra in un contesto di sfide politiche. Con un margine di circa mille voti, questa elezione mette in luce l'importanza del radicamento territoriale e della capacità di ascolto dei cittadini. In tempi di cambiamenti rapidi, la stabilità a livello locale diventa cruciale. Bogliolo afferma: "Non ci siamo mai nascosti", un mantra che risuona forte tra gli elettori.

Federico Bogliolo è stato confermato presidente del Municipio Levante, uno dei due insieme al Medio Levante in cui il centrodestra è riuscito a contenere l'ondata Salis. Una vittoria di circa un migliaio di voti, 14.846 contro i 13.819 del candidato del campo largo Giovanni Calisi, che ha ridotto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipi, a Levante confermato Bogliolo: "Non ci siamo mai nascosti, premiato il lavoro fatto sul territorio"

