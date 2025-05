Mucci Sgs | Scuole aperte contro mafia e bullismo ma con quale personale?

In Sicilia, la lotta contro mafia e bullismo prende una nuova direzione: le scuole rimangono aperte! Con l'apertura della terza finestra dell'Avviso 10 "Scuole aperte per il territorio", si crea un'opportunità unica per coinvolgere i giovani e la comunità. Ma il vero interrogativo è: che tipo di personale sarà chiamato a guidare queste iniziative? Investire su figure qualificate è fondamentale per garantire un futuro più sicuro e formativo. Un passo importante per costruire una società migliore!

Finalmente in Sicilia, la mafia, il bullismo e cyberbullismo da oggi si combattono tenendo aperte la scuole. La Regione ha aperto la terza finestra dell'Avviso 10 "Scuole aperte per il territorio", destinato agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

