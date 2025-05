Mozart tango e grande jazz Torna ‘Sinfonie in giardino’

Ritorna "Sinfonie in Giardino", una magica rassegna musicale che trasformerà il parco Giordano Bruno in un palcoscenico all'aperto dal 5 al 22 giugno. Dodici serate uniche, dove Mozart incontra il tango e il jazz si fonde con il rock. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il potere della musica sotto le stelle, in un contesto di convivialità e cultura, proprio mentre il mondo si riappropria degli spazi pubblici. Non perderti questa melodia

La musica protagonista sotto gli alberi del parco Giordano Bruno. Ritorna ‘ Sinfonie in giardino ’, seconda edizione della rassegna musicale che animerà le serate di giugno nel quartiere. Un programma di eventi che si svolgerà da giovedì 5 a domenica 22 giugno, offrendo dodici serate che spazieranno da Mozart al jazz, dal rock al tango argentino, fino alle contaminazioni disco nella musica classica. ‘Sinfonie in giardino’ è promossa dal Comune e organizzata da Ferrara Musica, in collaborazione con il circolo Amici della Musica Frescobaldi, il conservatorio Frescobaldi e l’orchestra Città di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mozart, tango e grande jazz. Torna ‘Sinfonie in giardino’

