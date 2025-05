Moviola PSG-Inter | la difesa tiene in gioco chiunque Barella causa il 2-0

La finale di Champions League PSG-Inter si è trasformata in un trionfo clamoroso, con un punteggio che ha sorpreso tutti: 5-0! La moviola svela come la difesa nerazzurra abbia tenuto in gioco ogni tentativo avversario, mentre Barella ha inflitto il colpo decisivo con il secondo gol. Dall'arbitraggio di Kovacs alle decisioni del VAR, ogni dettaglio conta. Questo match segna un nuovo capitolo nel dominio italiano sul palcoscenico europeo!

PSG-Inter ha avuto Kovacs come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di Champions League 2024-2025 e finito 5-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione rumena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA PSG-INTER, PRIMO TEMPO – Qualche sbavatura, ma cosa si può dire a un arbitro su un 5-0 dove non c’è mezza recriminazione? Nulla, ecco. Sull’1-0 qualcuno spera in un fuorigioco, ma è buono sia Desiré Doué pescato da Vitinha sia l’ex Achraf Hakimi sull’assist vincente. Il 2-0 è inaccettabile a ogni livello, con Nicolò Barella che prova a proteggere palla per avere un calcio d’angolo, William Pacho che gliela ruba e fa ripartire il PSG per il 2-0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Moviola PSG-Inter: la difesa tiene in gioco chiunque, Barella causa il 2-0

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Moviola Torino-Inter (0-2): La Penna 7! Su Asllani spinta a 2 mani – CdS

L'arbitro La Penna ha regalato una prestazione positiva nella gara Torino-Inter, terminata 0-2, ricevendo un 7 in pagella dal Corriere dello Sport.

Cerca Video su questo argomento: Moviola Psg Inter Difesa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Psg Inter/ Finale Champions League 2025, Bedin: “Inzaghi, si può vincere!” (Esclusiva); Luis Enrique: L'Inter è forte, Inzaghi allenatore di grande livello; Inter, titolarissimi in campo per la finale: Inzaghi in difesa si affida alle certezze – CdS; Probabili formazioni Psg Inter/ Quote: Lautaro per la finale di Champions League (oggi 31 maggio 2025). 🔗Cosa riportano altre fonti

PSG-Inter, la moviola - Kovacs in controllo dall'inizio alla fine: il fischietto romeno vede bene quasi tutto

Come scrive msn.com: "Tutti sognano questo momento", ha detto István Kovács a UEFA.com prima di arbitrare PSG-Inter, finalissima di Champions League, ovvero la partita più importante ...

La moviola di PSG-Inter, la finale di Champions: regolare il gol dell'1-0 di Hakimi, Dimarco tiene in gioco tutti

Si legge su eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Gli episodi più controversi della finale di Monaco di Baviera arbitrata dal rumeno István Kovács.

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Da msn.com: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con l'ex Hakimi, Doué (doppietta, primo ...