Movimento 5 Stelle il nuovo capogruppo in Consiglio comunale è Concetta Amella

Il Movimento 5 Stelle di Palermo si rinnova con l'elezione di Concetta Amella come nuovo capogruppo in consiglio comunale. Questa transizione arriva in un momento cruciale per la politica locale, dove il rinnovamento e la freschezza delle idee sono fondamentali. Il passaggio di testimone da Antonino Randazzo non è solo un cambio di leadership, ma un'opportunità per rilanciare le istanze dei cittadini palermitani. Resta da vedere quali novità porterà Amella alla scena politica!

In seguito all'elezione del consigliere comunale Antonino Randazzo al Consiglio provinciale della Città Metropolitana di Palermo, il Movimento 5 Stelle annuncia il passaggio di testimone alla guida del gruppo consiliare del Comune di Palermo. Randazzo ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Movimento 5 Stelle, il nuovo capogruppo in Consiglio comunale è Concetta Amella

No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle

In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Il Movimento 5 stelle abbandona la regola dei due mandati. Così tornano in gioco tanti big; M5S di Conte, verso l'abolizione del vincolo dei due mandati elettivi: le nuove regole; I 5 Stelle gettano la maschera e scelgono le poltrone; Tutti i risultati delle elezioni comunali.

Pavanelli, elezione Zaoin ad Assisi è un momento storico

Da msn.com: (ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 28 MAG - "Oltre all'elezione del sindaco Valter Stoppini, che certifica il successo del Movimento 5 Stelle e conferma la fiducia dei cittadini umbri nella coalizione progres ...

M5S di Conte, verso l'abolizione del vincolo dei due mandati elettivi: le nuove regole

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo M5S di Conte, verso l'abolizione del vincolo dei due mandati elettivi: le nuove regole ...