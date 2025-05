Motociclista muore in via Pradamano era uscito di strada

Tragico incidente a Udine: un motociclista perde la vita in via Pradamano, un episodio che riporta alla luce l'importanza della sicurezza su strada. Mentre il numero di motociclisti cresce, cresce anche la necessità di rispettare le regole per prevenire simili tragedie. Non dimentichiamo che ogni viaggio in moto deve essere affrontato con prudenza. La vita è preziosa: mettiamola al primo posto!

Un motociclista è deceduto, a Udine, poco prima delle 23 nella serata di oggi 31 maggio. L'incidente è avvenuto in via Pradamano, nei pressi del sottopassaggio ferroviario. L'incidente sarebbe stato causato da una fuoriuscita autonoma. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo poco dopo.

