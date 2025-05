Motociclista finisce nella scarpata e muore

Un tragico incidente segna la strada delle moto: un 70enne di Ferrara ha perso la vita a Visso, Macerata. La passione per le due ruote, sebbene fonte di libertà e avventura, porta con sé rischi ineludibili. In un periodo in cui il numero di motociclisti cresce online e sulle strade, è fondamentale riflettere sulla sicurezza. Ogni viaggio può nascondere insidie, rendendo essenziale un approccio consapevole alla guida.

Visso (Macerata), 31 maggio 2025 – Ancora un incidente mortale. Poco prima delle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una moto. La vittima è un ferrarese di 70 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo  in una scarpata. La squadra dei vigili del fuoco di Visso, con tecniche Saf (Speleo alpino fluviali), ha provveduto al recupero della persona, successivamente affidato al personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per consentire tutte le necessarie operazioni di soccorso e i rilievi per stabilire la dinamica della tragedia, la strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Motociclista finisce nella scarpata e muore

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata

Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata.

