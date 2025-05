Moscow Times smentisce attacco ucraino all' elicottero di Putin | una messa in scena del Cremlino

Un'inaspettata rivelazione scuote il panorama geopolitico: il Moscow Times smentisce l'attacco ucraino all'elicottero di Putin, definendolo una messa in scena del Cremlino. In un momento storico in cui la disinformazione gioca un ruolo cruciale, la verità diventa un'arma strategica. Qual è il vero obiettivo dietro questa narrazione? Scopri come la manipolazione dell'informazione possa influenzare le percezioni globali e i rapporti di forza.

Nessun attacco ucraino all'elicottero di Vladimir Putin il 20 aprile scorso: almeno così scrive il Moscow Times, che ha smentito la notizia data domenica scorsa dal comandante della forza di difesa aerea di Mosca secondo cui il velivolo su cui viaggiava il presidente russo durante la sua visita nella regione di Kursk sarebbe stato preso di mira dai droni di Kiev. In realtà , scrive il giornale online indipendente basato ad Amsterdam, si è trattato di una "messa in scena attentamente pianificata" dal Cremlino. Come hanno dichiarato al Moscow Times quattro fonti del governo e del Cremlino, le forze di sicurezza hanno pensato a "questo episodio scioccante e 'rischioso' per convincere i russi che il presidente non si sta nascondendo dietro le loro spalle, ma sta anche correndo rischi e facendo sacrifici", si legge in un articolo pubblicato ieri sera su Telegram. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moscow Times smentisce attacco ucraino all'elicottero di Putin: una messa in scena del Cremlino

