Mosca | raid con droni di Kiev 7 feriti

Un attacco con droni ucraini ha scosso la quiete della regione di Kursk, portando alla luce le tensioni che caratterizzano il conflitto tra Russia e Ucraina. Con sette feriti e edifici residenziali in fiamme, l’incidente segna un nuovo capitolo in una guerra che continua a infliggere dolore e distruzione. L'uso crescente di droni nel conflitto suggerisce un’evoluzione delle strategie militari, rendendo il panorama bellico sempre più inquietante.

4.41 Sette persone sono rimaste ferite in un attacco con droni ucraini nel distretto di Rylsk, nella regione russa di Kursk. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Khinshtein, citato dalla Tass. "A Rylsk, dei droni hanno colpito due edifici residenziali dicinque piani. Un appartamento al primo piano ha preso fuoco,estendendosi ai balconi adiacenti".Una famiglia di 4 persone è attualmente in ospedale,così come due ragazzi di 13 e 16 anni. Altre due donne e un uomo hanno riportato ferite da schegge e sono in stato di choc.