Mosc | raid con droni di Kiev 7 feriti

Un attacco con droni ucraini ha scosso la regione di Kursk, evidenziando l'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia. Con sette feriti e appartamenti in fiamme, l'incidente sottolinea l'uso sempre più strategico dei droni nella guerra moderna. L'innovazione tecnologica sta cambiando le regole del gioco, rendendo il conflitto non solo una battaglia di territori, ma anche di ingegno. Quali saranno le prossime mosse in questo scenario incerto?

4.41 Sette persone sono rimaste ferite in un attacco con droni ucraini nel distretto di Rylsk, nella regione russa di Kursk. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Khinshtein, citato dalla Tass. "A Rylsk, dei droni hanno colpito due edifici residenziali dicinque piani. Un appartamento al primo piano ha preso fuoco,estendendosi ai balconi adiacenti".Una famiglia di 4 persone è attualmente in ospedale,così come due ragazzi di 13 e 16 anni. Altre due donne e un uomo hanno riportato ferite da schegge e sono in stato di shoc. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

