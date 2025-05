Morto sull' Adamello insieme all' amico | ritrovato il corpo dopo 5 mesi

Tragico epilogo per la scomparsa di Aziz Ziriat e Samuel Harris, due giovani escursionisti persi nell'Adamello. Il ritrovamento del corpo di Aziz, dopo cinque mesi di ricerche, riaccende il dibattito sulla sicurezza in montagna, specialmente durante le escursioni invernali. Un ricordo doloroso che ci invita a riflettere sull'importanza di prepararsi adeguatamente e rispettare i limiti della natura. La montagna è bella, ma può essere spietata.

Dopo cinque mesi, è stato ritrovato il corpo senza vita di Aziz Ziriat, l'escursionista scomparso insieme all’amico Samuel Harris durante un’escursione invernale sul Carè Alto. Il cadavere si trovava in un canalone a valle del luogo in cui, lo scorso 8 gennaio, era stato localizzato quello di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Morto sull'Adamello insieme all'amico: ritrovato il corpo dopo 5 mesi

