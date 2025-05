Morto l' ex presidente Ernesto Pellegrini stasera Inter in campo col lutto al braccio

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, che ha segnato un'epoca nel calcio italiano. A 84 anni, lascia un’eredità di successi indimenticabili, tra cui lo scudetto dei record del '89. Questa sera, mentre i nerazzurri scendono in campo con il lutto al braccio, il ricordo di Pellegrini diventa simbolo di una passione che unisce tifosi e sportivi. Un momento per riflettere sulla storia

E’ morto all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, l’ex presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 che portò ai nerazzurri lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni nel 1988-1989 e due Coppe Uefa. L’imprenditore milanese avrebbe avuto un’infezione polmonare. La notizia è arrivata nel giorno della finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Psg che l’Inter giocherà con il lutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto l'ex presidente Ernesto Pellegrini, stasera Inter in campo col lutto al braccio

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.

Cerca Video su questo argomento: Morto Ex Presidente Ernesto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini; LUTTO - E' morto Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter aveva 84 anni; MORTO ERNESTO FRANCO EX SINDACO E CANTORE DI BIVONGI; Firenze: è morto Mario Primicerio, sindaco dal 1995 al 1999 e storico collaboratore di Giorgio La Pira. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Morto a 84 anni l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini

Lo riporta msn.com: Proprio nel giorno della finale di Champions League tra PSG e Inter arriva la notizia della morte dell'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini.

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni. Aldo Serena: «Proprio nel giorno della finale»

Riporta msn.com: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto ...

È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter: aveva 84 anni

Segnala tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter: aveva 84 anni ...