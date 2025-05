Morto l' ex presidente dell' Inter Ernesto Pellegrini

Milano è in lutto per la scomparsa di Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter e artefice di trionfi storici. La sua visione ha segnato un’epoca, proprio nel giorno in cui il club nerazzurro si prepara a una finale di Champions, un momento che riporta alla mente i fasti del passato. La sua eredità vive nei cuori dei tifosi: un esempio di passione e dedizione. Pellegrini rimarrà per sempre nella storia del calcio italiano.

Nel giorno della finale di Champions, il club nerazzurro piange la scomparsa del presidente dell'Inter dei record MILANO - "Ci ha lasciato il presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morto l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Morto Ex Presidente Dell Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spagna: assassinato a Madrid collaboratore dell'ex presidente ucraino; Ucraina, ucciso a Madrid Andriy Portnov: era ex consigliere di Viktor Yanukovitch; Lutto nel mondo dell'imprenditoria: muore a 62 anni Ivan Lo Bello, ex presidente di Sicindustria; Morto Ivan Lo Bello, l’ex presidente di Confindustria Sicilia aveva 62 anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini

Da ansa.it: È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, imprenditore e dirigente sportivo italiano, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995. Lo rende noto il club nerazzurro sul proprio sito web. "Ci ha lasciato il ...

È morto l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini

Scrive ilpost.it: È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore molto noto soprattutto per essere stato presidente dell’Inter dal 1984 al 1995: aveva 84 anni. Pellegrini era stato il fondatore della Pellegrini Spa, azienda ...

Morto a 84 anni l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini

Segnala msn.com: Proprio nel giorno della finale di Champions League tra PSG e Inter arriva la notizia della morte dell'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini.