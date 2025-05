morto l 87enne investito sabato scorso a milano marittima

Una tragedia che segna una comunità: Marzio Achille Romani, stimato professore di storia economica, non ce l'ha fatta dopo l'incidente a Milano Marittima. La sua scomparsa riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale nelle località turistiche, dove l'afflusso di visitatori spesso mette a rischio i più vulnerabili. Un invito a riflettere sull'importanza di rispettare le norme stradali e proteggere chi è meno agile. La memoria di Romani vive nei suoi insegnamenti.

Non ce l’ha fatta Marzio Achille Romani, l’87enne di Mantova già professore di storia economica all’università Bocconi di Milano. L’uomo è stato investito una settimana fa alle 10 da un’automobile a Milano Marittima. L’anziano, risultato subito gravissimo, era stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. Ad investirlo è stato un ravennate ultra-novantenne, che si è dato alla fuga, per poi essere individuato dalla polizia locale: grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono giunti alla targa dei veicolo e da qui al nome dell’indagato. Romani era in ferie in un hotel di Milano Marittima e stava attraversando sulle strisce pedonali viale Due Giugno, nei pressi della Prima Traversa tra il lungomare e un’edicola, poco distante dalla moglie che non si è accorta di nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it