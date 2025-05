Morto Ernesto Pellegrini storico presidente dell' Inter Stasera la squadra con il lutto al braccio

Un'era si chiude con la scomparsa di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter, che ha segnato la storia nerazzurra con vittorie indimenticabili. I suoi successi risuonano ancor più forti in un contesto calcistico che celebra il talento e la passione, proprio nel giorno della finale di Champions League. Stasera, i giocatori porteranno il lutto al braccio, un gesto semplice ma ricco di significato per onorare un grande del calcio.

AGI - È morto all'età di 84 anni Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter dal 1984 al 1995 che portò ai nerazzurri lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni nel 1988-1989 e due Coppe Uefa. L'imprenditore milanese avrebbe avuto un'infezione polmonare. La notizia è arrivata nel giorno della finale di Champions a Monaco di Baviera che l'Inter giocherà con il lutto al braccio. "Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club", lo ricorda in una nota l'Inter, "FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter. Stasera la squadra con il lutto al braccio

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

