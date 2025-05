Morto Ernesto Pellegrini | fu il presidente dell’Inter del record di punti in campionato

La notizia della scomparsa di Ernesto Pellegrini colpisce il cuore dei tifosi interisti, proprio mentre la sua Inter è pronta a scrivere un'altra pagina di storia in finale di Champions League. Sotto la sua presidenza, i nerazzurri hanno regalato emozioni indimenticabili e record straordinari. Questa serata di festa e dolore ricorda quanto le passioni sportive possano unire e lasciare un’eredità duratura. Un tributo a un grande uomo che ha amato il suo club con tutto il cuore.

Milano, 31 maggio 2025 – Stasera la “sua” Inter giocherà la finale di Champions League, sognando di mettere in bacheca la quarta coppa dalle grandi orecchie. Lui, però, il presidente dello scudetto dell’Inter dei record, non potrà assistere alla partita di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain. E neppure chiederne il risultato. Se n’è andato Ernesto Pellegrini, alla guida del club nerazzurro dal 1984 al 1995. Aveva 84 anni. Sotto la sua presidenza l’Inter conquistò il tredicesimo scudetto, nel 1989, con il record di punti – 58 – nel periodo in cui per la vittoria ne venivano assegnati due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Ernesto Pellegrini: fu il presidente dell’Inter del record di punti in campionato

