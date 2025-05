Morto Ernesto Pellegrini ex presidente dell’Inter

L’Inter piange Ernesto Pellegrini, ex presidente che ha segnato un’epoca, scomparso a 84 anni proprio nel giorno della finale di Champions League. Sotto la sua guida, il club ha vissuto trionfi indimenticabili, contribuendo a scrivere la storia del calcio italiano. La sua eredità va oltre i trofei: Pellegrini ha rivoluzionato anche il settore della ristorazione, dimostrando che leadership e innovazione possono camminare di pari passo. Un grande del nostro tempo ci lascia, ma la sua

Lutto per l’ Inter nel giorno della finale di Champions League contro il Paris-Saint Germain: è morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, che fu presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995 prima della cessione a Massimo Moratti. Fondatore dell’omonima azienda che si occupa di ristorazione, welfare solutions, pulizia, sanificazione e distribuzione automatica, Pellegrini acquistò l’Inter da Ivanoe Fraizzoli e, nel corso degli anni, versi di nerazzurro (tra gli altri) i campioni tedeschi Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme. Con Pellegrini presidente l’Inter vinse nel 1989 il 13esimo campionato della sua storia, noto come lo “ scudetto dei record ” per i 58 punti guadagnati in 34 partite (allora la vittoria valeva solo due punti). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Morto Ernesto Pellegrini Ex Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il sindaco Manfredi: Festa scudetto? Ho fatto una promessa! Conte mi ha detto una cosa, sui lavori al Maradona.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

Scrive msn.com: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto a mancare alle 8 di ...

Inter, è morto a 84 anni l'ex presidente Ernesto Pellegrini: vinse lo Scudetto dei record

Segnala msn.com: A 84 anni è morto lo storico ex presidente dell`Inter Ernesto Pellegrini. Si è spento proprio nel giorno della finale di Champions League ...

Morto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter

Segnala lettera43.it: Lutto per l’Inter nel giorno della finale di Champions League contro il Paris-Saint Germain: è morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, che fu presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995 prima della ...