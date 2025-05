Morto a 79 anni l’imprenditore siciliano Andrea Bulgarella | i suoi interessi anche in Toscana

L'imprenditore siciliano Andrea Bulgarella, scomparso a 79 anni, ha lasciato un segno indelebile nel settore immobiliare e alberghiero italiano. La sua visione ha abbracciato anche la Toscana, segnando un legame tra due terre ricche di potenzialità. Con la sua dipartita, il panorama imprenditoriale perde una figura carismatica che ha saputo unire tradizione e innovazione. Un esempio di come il sud possa eccellere oltre i confini regionali!

TRAPANI – Andrea Bulgarella, imprenditore siciliano noto per le sue attività nel settore immobiliare e alberghiero, è scomparso oggi (31 maggio) all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia. Originario di Valderice, in provincia di Trapani, è stato una figura di spicco nel panorama imprenditoriale italiano, con interessi significativi in Toscana. Un ponte tra Sicilia e Toscana. Negli anni Novanta, Bulgarella ha trasferito la sede delle sue attività a Pisa, diventando un punto di riferimento nel recupero e nella valorizzazione di edifici storici. Tra i suoi progetti più si annoverano i l Grand Hotel Palazzo di Livorno (7 milioni di euro per l’acquisto e 30 per la riqualificazione), le colonie marine Principi di Piemonte e Regina Elena a Calambrone, e l’ex colonia di Marinella di Sarzana, acquisita nel 2022 con l’obiettivo di trasformarla in una struttura ricettiva di prestigio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it