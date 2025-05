Morte Pellegrini Rumenigge si commuove intervistato a poche ore dalla finale di Champions | Volevo andare a visitarlo ma stava troppo male

In una giornata di sport che prometteva emozioni forti, un ricordo ha rubato la scena. Karl-Heinz Rummenigge, visibilmente commosso, ha parlato di Ernesto Pellegrini, l'indimenticabile presidente dell'Inter, scomparso poche ore prima della finale di Champions League. Questo triste evento ricorda come il calcio sia non solo competizione, ma anche legami profondi e storie di vita. Un tributo che ci invita a riflettere sull'ereditĂ che ogni grande figura lascia nel cuore dei tifosi.

Nel giorno della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, un momento di intensa emozione ha colpito Karl-Heinz Rummenigge. Durante un'intervista in diretta su Sky Sport, l'ex attaccante tedesco si è visibilmente commosso quando gli è stato chiesto un ricordo di Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter, scomparso proprio questa mattina all'etĂ di 84 anni. Rummenigge,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morte Pellegrini, Rumenigge si commuove intervistato a poche ore dalla finale di Champions: “Volevo andare a visitarlo, ma stava troppo male”

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Morte Pellegrini Rumenigge Commuove Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Morte Pellegrini, Rumenigge si commuove intervistato a poche ore dalla finale di Champions: “Volevo andare a visitarlo, ma stava troppo male”

Da msn.com: Nel giorno della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, un momento di intensa emozione ha colpito Karl-Heinz Rummenigge. Durante un'intervista in diretta su Sky Sport, l'ex attacc ...

PELLEGRINI - Rummenigge: "Bruttissima notizia la sua morte, fu come un secondo padre per me"

Lo riporta napolimagazine.com: Karl Heinz Rummenigge, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport soffermandosi sulla finale di Champions tra Inter e PSG: "Ernesto Pellegrini? Stamani m ...

È morto Ernesto Pellegrini, l’ex presidente dell’Inter che portò a Milano Rummenigge, Matthäus e Klinsmann · LaC News24

Scrive informazione.it: È morto all’età di 84 anni l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini. I nerazzurri stasera giocheranno la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio. «Ci ha lasciato il presidente E ...