Un'era si chiude con la scomparsa di Ernesto Pellegrini, presidente iconico dell'Inter. A 84 anni, ha guidato la squadra verso traguardi storici, diventando un simbolo del calcio italiano. Il messaggio di cordoglio della Juventus sottolinea l’importanza della sua figura nel mondo del football, ricordando che il calcio unisce anche le rivalità più accese. La sua eredità vivrà nel cuore dei tifosi e nella storia del nostro sport.

pubblicato sul profilo X. Ernesto Pellegrini, il presidente storico dell’ Inter, è venuto a mancare questa mattina all’età 84 anni. Ha guidato l’Inter dal 1984 al 1995, lasciando un segno significativo nella storia della squadra, soprattutto con lo Scudetto dei record della stagione 8889. I nerazzurri giocheranno la finale di Champions contro il PSG con il lutto al braccio. Riposa in pace. — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2025 In mattinata è arrivato anche il messaggio di cordoglio della Juventus: « Riposa in pace » h ascritto il club bianconero sul proprio profilo X. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morte Ernesto Pellegrini: addio allo storico presidente dell’Inter, arriva anche il messaggio di cordoglio della Juventus

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

