Morta per una frenata Addio alla maestra

Una tragica storia che ci ricorda quanto sia fragile la vita. Rita Lusenti, 71 anni, ex maestra e assessore, ha perso la vita in un incidente mentre cercava di immortalare la bellezza del Lago di Garda. Questo avvenimento si inserisce in un contesto più ampio, dove il turismo responsabile diventa una priorità. È un invito a riflettere: ogni momento va vissuto con attenzione. Non dimentichiamo mai il valore della vita.

L’incidente è avvenuto nel momento esatto in cui la donna si era alzata per scattare una foto, mentre ammirava i paesaggi del Lago di Garda. Rita Lusenti, 71 anni, ex maestra elementare ed ex assessore alla Cultura di Introbio, è morta per le conseguenze di una brusca caduta, avvenuta sabato scorso a Torbole, in Trentino, mentre il pullman su cui viaggiava assieme al coro Vandelia, di cui faceva parte, ha dovuto fare una brusca frenata. La donna avrebbe dunque perso l’equilibrio, cadendo e battendo la testa. Ieri è arrivata a Introbio la notizia della sua morte, che ha creato molto dispiacere. Il gruppo musicale era diretto a Malcesine, dove era previsto un concerto: durante il tragitto, la donna pare si fosse alzata dal suo posto per scattare una fotografia, nel momento in cui è giunta la frenata: all’inizio sembra aver rimediato solo un taglio alla testa, tanto che la serata di spettacolo si era regolarmente svolta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta per una frenata. Addio alla maestra

“Domenica era come un raggio di sole”: Cazzago Brabbia piange la maestra morta sul pullman della gita

Domenica era come un raggio di sole, ma la tragedia ha colpito Cazzago Brabbia: la maestra Domenica Russo, 43 anni, solidale e amata, è morta in un incidente sul pullman durante una gita.

Tragedia sul bus: morta a 70 anni Rita Lusenti, ex assessore di Introbio

Lacrime e palloncini per l’addio alla maestra Nika: “Ora vola in cielo con i tuoi supereroi”

L'addio a Domenica Russo: la maglia del Napoli sulla bara della maestra morta in gita scolastica

