Domenica allo Stade Saputo di Montreal, il Montreal Impact sfida il New England in un match cruciale della MLS. Non perderti l’opportunità di vedere due squadre pronte a tutto per conquistare punti preziosi nella corsa ai play-off! Il calcio americano sta vivendo una crescente popolarità , e questa partita è il palcoscenico ideale per brillare. Scopri le probabili formazioni e preparati a tifare!

Allo Stade Saputo va in scena la sfida di MLS Montreal Impact-New England: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stade Saputo di Montreal si giocherĂ la gara valevole per la 17° giornata di MLS tra Montreal Impact-New England. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Montreal Impact-New England: dove vederla, orario e probabili formazioni

L'Inter Miami ospita il Montreal Impact al Lockhart Stadium per la 16ÂŞ giornata di MLS. In questo articolo, esploreremo le probabili formazioni, gli orari di gioco e le opzioni per seguire il match in diretta.

