Monticello frontale sulla Santa | tra i sei feriti anche dei vigili del fuoco

Incidente stradale a Monticello Brianza: un frontale devastante sulla SP 51 La Santa ha coinvolto sei feriti, tra cui vigili del fuoco in servizio. Questo episodio mette in luce un allarmante trend di incidenti legati a manovre azzardate e distrazione alla guida. È fondamentale ricordare che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva. Attenzione e prudenza possono fare la differenza per tutti.

Monticello Brianza (Lecco), 31 maggio 2025 – Incidente frontale sulla Sp 51 La Santa a Monticello Brianza. Sei i feriti, tra loro anche alcuni i vigili del fuoco che viaggiavano su una pickup di servizio. La dinamica. Lo scontro è successo nella tarda mattinata di oggi. Un automobilista al volante di una Seat ha effettuato un sorpasso, ma dalla direzione opposta, con le sirene e i lampeggianti accesi, arrivavano i vigili del fuoco: per evitare l'impatto ha sterzato bruscamente, speronando il mezzo che stava sorpassando. I soccorsi. Imponente lo spiegamento di soccorritori: altri vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di volontari di Merate, i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, i volontari della Croce bianza, i carabinieri della caserma di Casatenovo e dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Merate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monticello, frontale sulla Santa: tra i sei feriti anche dei vigili del fuoco

Cerca Video su questo argomento: Monticello Frontale Santa Sei Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frontale a Dermulo in Val di Non, sei feriti. Uno molto grave

Segnala rainews.it: È accaduto a Dermulo, non lontano dal lago di Santa Giustina. In uno scontro frontale fra un'utilitaria e una Porsche sono rimaste ferite sei persone, tutte della zona. Gravissimo un giovane di ...

Monticello: violento frontale fra due auto. Chiusa la SP54 nei pressi di Villa Greppi

casateonline.it scrive: Traffico ''in tilt'' lungo la SP54 a Monticello, a seguito di un sinistro ... mentre procedevano in opposte direzioni di marcia; un frontale piuttosto violento che ha richiesto l'immediato ...

Drammatico scontro frontale tra due auto: morta una 39enne. Salvi 2 bambini piccoli

Riporta nordest24.it: martedì 23 aprile in Via Chiesa a Monticello Conte Otto (VI). Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine si è verificato uno scontro frontale tra due auto: una donna è deceduta ...