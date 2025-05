Montemurlo | tentano di far esplodere bancomat nella notte Ladri in fuga

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2025, Montemurlo è stata teatro di un audace tentativo di furto: un bancomat della Banca Alta Toscana è stato preso di mira da ladri che hanno cercato di farlo esplodere. Mentre la criminalità si evolve, cresce l'urgenza di nuove misure di sicurezza. È un chiaro segnale che il fenomeno delle rapine sta tornando in auge, lasciando la comunità con la necessità di riflettere sulla propria sicurezza.

Tentativo di furto nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2025, ai danni del bancomat della Banca Alta Toscana, situato in via Livorno a Montemurlo

