Monteforte Irpino | controlli dei Carabinieri denunce e arresti

Monteforte Irpino al centro di un'operazione straordinaria dei Carabinieri: denunce e arresti per garantire la sicurezza dei cittadini. In un periodo in cui la criminalità sta cambiando volto, questi controlli intensificati sono fondamentali per creare un ambiente più sereno. Scopri come la sinergia tra istituzioni e comunità può fare la differenza nella lotta contro l’illegalità , portando a una maggiore tranquillità per tutti noi.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attivitĂ di controllo preventive e repressive. L’operazione, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte Irpino: controlli dei Carabinieri, denunce e arresti

"Non siete soli", a Monteforte Irpino i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalitĂ

A Monteforte Irpino, i Carabinieri si fanno portavoce di un messaggio importante per gli studenti: "Non siete soli".

