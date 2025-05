Montecorvino Rovella accende una luce per Gaza | l' iniziativa

Montecorvino Rovella si unisce al coro di solidarietà verso Gaza con un'iniziativa che va oltre le parole. Domenica sera, 1 giugno, alle 22, la piazza Beato Giovanni da Montecorvino ospiterà un momento di raccoglimento, dove una luce verrà accesa per ricordare la sofferenza della popolazione civile. Un gesto semplice ma potente, che si inserisce nel crescente movimento di sensibilizzazione globale per la pace. Non mancare: ogni piccola azione conta!

Anche Montecorvino Rovella "accende" una luce per Gaza, promuovendo un'iniziativa pubblica di solidarietà e raccoglimento in favore della popolazione civile di Gaza. Domenica sera, 1 giugno, alle ore 22, in piazza Beato Giovanni da Montecorvino (davanti al municipio), sarà simbolicamente spenta.

