Montecastrilli tragedia lungo l’Amerina | muore uomo di 70 anni

Una tragedia ha scosso Montecastrilli: un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente lungo la strada Amerina, un'arteria cruciale per la comunità. Questo episodio mette in luce un problema sempre attuale: la sicurezza stradale per i ciclisti. Con l’aumento della mobilità sostenibile, è fondamentale riflettere sull'importanza di strade più sicure. La protezione dei più vulnerabili deve diventare una priorità collettiva.

Tragedia nella giornata di venerdì a Montecastrilli, dove si è registrato un incidente mortale lungo la strada Amerina. All'altezza di vocabolo Fornace, un uomo di 70 anni mentre percorreva la strada in sella alla bici è stato tamponato da un'autovettura.

