Monte Acellica escursionista disperso | in corso operazioni di soccorso

Un'operazione di soccorso è attualmente in corso sul Monte Acellica, dove due escursionisti si sono trovati in difficoltà. Questo episodio riaccende i riflettori sui rischi legati all'escursionismo, sempre più in voga nel nostro Paese. Gli amanti della natura devono prestare attenzione, perché anche le avventure più affascinanti possono riservare sorprese. La sicurezza in montagna non è un'opzione, ma una necessità. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un delicato intervento di soccorso è in corso da questo pomeriggio sul Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella, dove due escursionisti sono rimasti in difficoltà in un’area particolarmente impervia della zona montuosa. L’allarme è scattato alle 14:37, quando il 118 ha richiesto l’intervento del C omando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Sul posto sono immediatamente giunte una squadra dal Distaccamento di Montella, una dalla sede centrale di Avellino e due unità SAF (Speleo Alpino Fluviali) specializzate, partite dalla sede di via Zigarelli. A supporto delle operazioni è stato inoltre attivato l’elicottero “Drago 59” del Nucleo VV. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monte Acellica, escursionista disperso: in corso operazioni di soccorso

