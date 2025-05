Monreale perché si veste da fantasma | finisce in disgrazia

A Monreale, un uomo ha deciso di travestirsi da fantasma per gettare la spazzatura in strada senza farsi vedere. Peccato che le videocamere del Comune abbiano svelato il suo piano. Questa storia mette in luce un trend sempre più presente: l'uso della tecnologia per combattere l'inciviltà. La viralità del video dimostra quanto sia importante la partecipazione civica nella tutela dell'ambiente. Un monito per tutti: non si può nascondere l'inciviltà!

Si veste da fantasma e getta la spazzatura per strada nella speranza di non farsi scoprire, ma viene beccato lo stesso: è successo a Monreale, in Sicilia. A incastrare l'uomo le videocamere del Comune, piazzate proprio per scovare i furbetti dell'immondizia. E il video che ha ripreso la scena è già diventato virale online. L'uomo, dunque, è stato identificato e denunciato in pochissimo tempo. E si beccherà pure la sanzione prevista dal regolamento comunale. La polizia municipale è riuscita a risalire a lui e al suo indirizzo seguendo il percorso fatto da quando ha gettato il sacchetto per strada fino al suo ritorno a casa.

Monreale, si veste da “fantasma” per gettare i rifiuti illecitamente: multato grazie alla videosorveglianza

A Monreale, i residenti hanno segnalato episodi di abbandono illegale dei rifiuti, con alcuni cittadini che si vestono da "fantasma" per nascondersi durante queste azioni.

Riporta informazione.it: Nonostante gli sforzi per rendere più efficiente la raccolta differenziata , c’è chi, pur di eludere le regole, arriva a mettere in scena vere e proprie performance. Come quella dell’uomo di Monreale ...

Secondo informazione.it: Monreale, – L’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, ha comunicato questa mattina un nuovo, significativo sviluppo nella lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Nonostante l’intensa attività ...

Da msn.com: "Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili - dice l’amministratore- Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città e educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora ...