Monreale | al via il piano di disinfestazione comunale dal 5 giugno

A Monreale, il 5 giugno segna l’inizio del piano di disinfestazione comunale, un passo fondamentale per garantire la salute pubblica e combattere insetti infestanti. Questo intervento non è solo una risposta alle esigenze locali, ma si inserisce in un trend più ampio di attenzione alla qualità della vita nelle città italiane. Scopri come queste azioni possano migliorare l’ambiente urbano e contribuire a una comunità più sana!

Disinfestazione a Monreale: si parte il 5 giugno dalla zona alta Il Comune di Monreale ha annunciato l’inizio delle operazioni di disinfestazione sul territorio comunale, con avvio previsto per giovedì 5 giugno. L’intervento, volto a garantire migliori condizioni igienico-sanitarie per la cittadinanza, è stato pianificato con un calendario dettagliato che coprirà diverse aree e frazioni. . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale: al via il piano di disinfestazione comunale dal 5 giugno

Cerca Video su questo argomento: Monreale Via Piano Disinfestazione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Monreale, al via gli interventi di disinfestazione: ecco il calendario. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale, al via derattizzazione e disinfestazione

Segnala monrealenews.it: MONREALE, 28 settembre – Ben sei interventi sono stati programmati dall’amministrazione Arcidiacono per la derattizzazione e disinfestazione degli spazi ... alle vie di Pioppo e Grisi'. Nel piano ...

Igiene ambientale, a settembre gli interventi di disinfestazione e derattizzazione nelle frazioni

Si legge su monrealenews.it: MONREALE, 22 agosto – Inizieranno a settembre gli interventi di scerbatura, pulizia straordinaria, disinfestazione e derattizzazione di tutta l’area attorno agli edifici abitativi di Fondo Pasqualino, ...

10 novembre, disinfestazione da blatte a San Gavino: la lista delle vie interessate

Riporta sangavinomonreale.net: la ditta incaricata dal Comune di San Gavino Monreale provvederà ad effettuare un trattamento tecnico di disinfestazione da blatte, nei pozzetti fognari e nelle caditoie stradali delle seguenti vie: ...