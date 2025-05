Monopattino vandalizzato in via Trinacria | L' ennesimo atto di inciviltà in questa città

Un monopattino Link vandalizzato in via Trinacria è l'ennesimo segno di inciviltà che colpisce la nostra città. Questo atto non è solo un danno materiale, ma rappresenta una denuncia della nostra incapacità di rispettare le risorse condivise. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile diventa fondamentale, è ora di riflettere: come possiamo promuovere il rispetto e l'educazione civica per un futuro migliore? La responsabilità è nelle nostre mani!

Guardate l'immagine: un monopattino Link, uno dei mezzi che dovrebbero aiutarci a muoverci in modo più sostenibile per la nostra città, è stato brutalmente vandalizzato e abbandonato. Non è solo un "monopattino rotto", è un simbolo di un problema più grande: la mancanza di rispetto per la cosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Monopattino vandalizzato in via Trinacria: "L'ennesimo atto di inciviltà in questa città"