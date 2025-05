Money Road parla Fabio Caressa | ' ' È un esperimento sociale oltre che un gioco' '

Fabio Caressa svela il suo nuovo programma "Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo", un esperimento sociale che esplora le scelte umane tra desideri e responsabilità. In un'epoca in cui il valore del denaro è sempre più centrale, lo show invita a riflettere su quanto siamo disposti a sacrificare per i nostri sogni. Pronto a scoprire quali tentazioni affronteranno i concorrenti? Non perderti questa avvincente esperienza!

Fabio Caressa commenta il suo nuovo programma Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo.

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025: LE REPLICHE DI DON MATTEO (16,3%), AVANTI UN ALTRO (12,7%), DEL DEBBIO (8,5%), FORMIGLI (7,4%), PARTE MONEY ROAD (1,9%)

Il 29 maggio 2025, la tv italiana ha visto un ritorno trionfale delle repliche di "Don Matteo", con un pubblico affezionato che non smette di sintonizzarsi su storie intramontabili.

Da libero.it: Recensioni entusiaste, pubblico coinvolto e meccanismo originale: ecco perché il progetto di Caressa (e i suoi concorrenti) funziona così bene.

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Money Road, oltre un milione di spettatori per il debutto dello show con Fabio Caressa ...

Segnala msn.com: Concorrenti, cast completo, regolamento e numero di puntate del nuovo strategy game con Fabio Caressa, tra trekking estremo, tentazioni e strategie per conquistare un montepremi da 300.000 euro.