Mondiali Under 20 svelati i gironi Ecco quali saranno gli avversari dell’Italia vicecampione in carica

I gironi del Mondiale Under 20 sono stati finalmente svelati, e l'Italia, fresca vicecampione in carica, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Con il torneo che si svolgerà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre, i giovani azzurri dovranno affrontare avversari agguerriti per dimostrare il loro valore. Sarà interessante vedere come i talenti emergenti risponderanno alla pressione e se riusciranno a migliorare l’argento conquistato nel

Dopo la sconfitta in finale 2023 contro l'Uruguay, la Nazionale Under 20 è pronta per un nuovo assalto al Mondiale di categoria che si giocherà tra il 27 settembre e il 19 ottobre, in Cile. Sono stati svelati i gironi.

