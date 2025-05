Monaco | Solo in due possono impensierire Sinner e Alcaraz Rune può prendere il tempo a Musetti

La sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune sembra promettere scintille! Guido Monaco, esperto di tennis, ha sottolineato l'importanza della vittoria del nostro talento nel terzo turno del Roland Garros. In un contesto in cui Sinner e Alcaraz dominano la scena, Musetti potrebbe sorprendere tutti. Prepariamoci a una battaglia sul veloce terreno della terra rossa; il gioco di Musetti è un mix di tecnica e strategia che potrebbe fare la differenza!

Guido Monaco ha analizzato la vittoria ottenuta da Lorenzo Musetti nel terzo turno del Roland Garros e si è proiettato verso l’ottavo di finale contro il danese Holger Rune durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Per Musetti è stata una bella partita, anche un po’ vecchio stampo, da terra rossa. Sul finire del secondo set si è vista la differenza tra un campione e un buon giocatore. Lorenzo era in difficoltà perché partiva da lontano in risposta e non si avvicinava. Così si espone a prendere smorzate e attacchi. Con Rune sarà una sfida ad armi pari. 🔗 Leggi su Oasport.it