Modifiche del Codice della strada i carabinieri incontrano gli studenti a Clusone

Sabato 30 maggio, i Carabinieri sono entrati in classe all'Istituto "Andrea Fantoni" di Clusone per parlare delle recenti modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Queste nuove norme puntano a combattere comportamenti a rischio e a salvaguardare la vita dei giovani. Un tema cruciale in un'epoca in cui la sicurezza stradale è più che mai attuale. I ragazzi si preparano a diventare guidatori responsabili!

Clusone. Carabinieri in cattedra nella mattina di sabato 30 maggio all’Istituto statale “Andrea Fantoni”, in Villa Barbarigo a Clusone, per spiegare agli studenti il Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Codice che ha introdotto norme più severe per i comportamenti a rischio, con l’obiettivo di ridurre incidenti e vittime sulle strade. L’incontro rientra tra le attività di promozione della cultura della legalità avviata attraverso gli interventi informativi dei Militari dell’Arma nelle scuole e nei Comuni. I carabinieri hanno svolto un’importante attività di prevenzione, informando soprattutto i giovani, sui rischi legati alla violazione del Codice, in materia di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, un’opportunità essa, per far conoscere le regole, i pericoli e le conseguenze delle violazioni, promuovendo così una maggiore consapevolezza e un comportamento più sicuro in strada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Modifiche del Codice della strada, i carabinieri incontrano gli studenti a Clusone

