Modena Volley fa il suo primo grande colpo per la stagione 2025-2026: Luca Tauletta torna a vestire la maglia gialloblù, pronto a portare freschezza nel reparto centrali. In un momento in cui il volley italiano sta vivendo una nuova era di talenti emergenti, questo ritorno segna un passo importante per la squadra emiliana. Sarà interessante vedere come si integrerà nel gioco di coach Alb. Un nuovo capitolo si apre!

Mentre si deve ancora compiere il destino di Giovanni Sanguinetti, con lui anche quello di De Cecco che la società di viale dello Sport sta ancora cercando di lasciare, Modena Volley annuncia un ritorno nel reparto centrali, ovvero quello di Luca Tauletta. Il carpigiano classe 2003 infatti farà parte del reparto centrali a disposizione di coach Alberto Giuliani per la stagione 20252026. Tauletta torna così a Modena dopo esser cresciuto nel settore giovanile gialloblù e aver anche indossato la fascia da capitano della squadra di serie B. I due anni vissuti a Mantova, entrambi in A3, hanno permesso al centrale modenese di acquisire esperienza e di migliorare ulteriormente prima della nuova avventura all’ombra della Ghirlandina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley: Luca Tauletta torna nel reparto centrali per la stagione 2025/2026

