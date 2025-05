Modena tra le 10 città più smart d’Italia

Modena brilla tra le 10 città più smart d’Italia, conquistando l'8° posto nell'EY Smart City Index 2025. Questo risultato non è solo un numero, ma un segnale chiaro di come l'innovazione e la sostenibilità stiano plasmando il futuro urbano. Con un incremento di tre posizioni dal 2022, Modena si afferma come un modello per altre città, dimostrando che un futuro più green è possibile. Scopriamo insieme come questa trasformazione sta cambiando la vita dei cittadini!

Modena conferma e rafforza il proprio ruolo tra le città più innovative e sostenibili d'Italia. Secondo l'EY Smart City Index 2025, la città si posiziona all'8° posto nella classifica generale tra i 109 capoluoghi di provincia italiani, guadagnando tre posizioni rispetto al 2022.

