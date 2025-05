Modena digitale | oltre 22 mila certificati scaricati online in un anno con Accedo Next

Modena abbraccia il futuro digitale: oltre 22 mila certificati scaricati online in un anno! Con Accedo Next, cittadini e professionisti possono ottenere documenti in pochi click, senza code. Questo servizio non solo semplifica la vita quotidiana, ma rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini. In un mondo sempre più connesso, Modena si conferma all'avanguardia nella digitalizzazione dei servizi. Scopri quanto è facile!

Pochi click e nessuna attesa. Da dodici anni cittadini e professionisti modenesi possono scaricare dal sito del Comune di Modena, in totale autonomia, certificati ed estratti di stato civile (nascita, morte e matrimonio) e certificati anagrafici, ad esclusione di quelli emettibili dall'anagrafe. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena digitale: oltre 22 mila certificati scaricati online in un anno con “Accedo Next”

