Moda e arte sempre più uniti | Zegna annuncia la partnership con Art Basel

Zegna e Art Basel uniscono le forze, creando un legame indissolubile tra moda e arte contemporanea. Questa partnership pluriennale rappresenta un passo audace per il brand, che da sempre celebra la creatività in ogni sua forma. In un’epoca in cui l’arte si fa sempre più protagonista nella vita quotidiana, questa alleanza promette di ridefinire gli spazi espositivi e coinvolgere un pubblico appassionato e curioso. Rimanete sintonizzati!

È una delle fiere più importanti dell’arte contemporanea e ha accolto un brand di moda da sempre legato al mondo dell’arte. Zegna e Art Basel hanno infatti siglato una partnership pluriennale: la fiera, che nasce nel 1970 a Basilea, è una delle vetrine più importanti in Europa. Questo accordo è dunque un passo importante per il brand, “segnando un importante nuovo capitolo nell’impegno del brand verso l’arte contemporanea e il dialogo culturale. La collaborazione rafforza l’impegno di Zegna nel sostenere artisti e istituzioni artistiche che esplorano l’intersezione tra creatività, comunità e natura”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Moda e arte sempre più uniti: Zegna annuncia la partnership con Art Basel

