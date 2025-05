Mobilità e immissioni in ruolo | come avviene suddivisione posti Posto libero dopo movimento a supplenza?

La suddivisione dei posti tra mobilità e immissioni in ruolo rappresenta un aspetto cruciale per il mondo della scuola, soprattutto in un periodo di cambiamenti e riforme. L'articolo 8 del CCNI 25/28 fornisce le linee guida, ma cosa succede ai posti rimasti liberi? Scoprire questo meccanismo non solo chiarisce la situazione attuale, ma offre anche uno sguardo sulle opportunità future per educatori e studenti. Un tema che merita attenzione!

La suddivisione dei posti disponibili tra mobilità e immissioni in ruolo è disciplinata dall'articolo 8 del CCNI 2528. Vediamo come avviene e qual è la destinazione dei posti rimasti liberi dopo i movimenti.

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]

Dopo la mobilità 2025/26, alcune classi di concorso risultano in esubero, mettendo a rischio le future immissioni in ruolo.

