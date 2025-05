Missouri auto piomba sul tetto del Veteran Hall | lo schianto dalle camere di sorveglianza

Un'auto piomba nuovamente sul tetto del Clay-Ray Veterans Memorial Hall, un evento inquietante che segna il secondo incidente in pochi mesi. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il drammatico schianto, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale in aree sensibili. Questi eventi non sono solo un problema locale: riflettono una tendenza crescente di incidenti automobilistici in prossimità di luoghi pubblici. Cosa si sta facendo per proteggere questi spazi?

Le telecamere di sorveglianza della Lewis Elementary School hanno ripreso un veicolo che si è schiantato contro la Clay-Ray Veterans Memorial Hall a Excelsior Springs, nel Missouri. È la seconda volta quest’anno che un veicolo si schianta contro l’edificio, danneggiando la stessa sezione del tetto che era stata recentemente riparata. Non sono stati segnalati feriti gravi nell’incidente stradale. A febbraio si era verificato un incidente simile, che aveva portato all’arresto e all’incriminazione di un uomo di 22 anni, fuggito dalla polizia durante un controllo stradale. In quell’incidente due passeggeri adolescenti avevano riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Missouri, auto piomba sul tetto del Veteran Hall: lo schianto dalle camere di sorveglianza

