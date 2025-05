Miss Mvp confermata Isabelle Haak sarà ancora la bomber delle Pantere

Isabelle Haak, la stella svedese che ha riscritto la storia della Prosecco DOC Imoco Conegliano, continuerà a incantare il pubblico e a segnare gol da sogno nella prossima stagione. Con i suoi 194 cm di pura potenza, la bomber delle Pantere è pronta a scrivere nuove pagine di gloria. In un contesto sportivo sempre più competitivo, la sua conferma rappresenta non solo una scelta strategica, ma una garanzia di emozioni per i tifosi!

Una nuova pagina da scrivere per la miglior realizzatrice della storia della Prosecco DOC Imoco Conegliano: Isabelle Haak, opposta svedese classe 1999 di 194 cm, vestirà anche nella stagione 202526 la maglia numero 11 gialloblù, per la quarta stagione consecutiva. Arrivata nell'estate 2022 al.

