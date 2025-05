Misinto morto Gabriele Schiavini presidente dell’associazione Penelope Lombardia per le persone scomparse

È con profondo rammarico che ci uniamo al ricordo di Gabriele Schiavini, figura fondamentale per le famiglie delle persone scomparse. La sua dedizione all'associazione Penelope Lombardia ha rappresentato una luce in momenti bui, un faro per chi vive il dolore dell'assenza. La sua storia, intrecciata a quella del nipote Andrea, mette in evidenza l'importanza di non perdere mai la speranza e di unirsi contro l'oblio. Un messaggio potente in un mondo che spesso dimentica.

E’ morto Gabriele Schiavini, di Misinto, già presidente di Penelope Lombardia, associazione nazionale che aiuta le famiglie delle persone scomparse. Schiavini era lo zio di Andrea Paolo Cofferati, scomparso nel novembre del 2003 da Valmadrera (Lecco) dove si era recato per un lavoro insieme a padre e fratello. Nato a Bollate nel 1970, era domiciliato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Misinto Morto Gabriele Schiavini Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Misinto, morto Gabriele Schiavini, presidente dell’associazione Penelope Lombardia per le persone scomparse

Riporta ilnotiziario.net: E’ morto Gabriele Schiavini, di Misinto, già presidente di Penelope Lombardia, associazione nazionale che aiuta le famiglie delle persone scomparse.