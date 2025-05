MIRANCHUK ASSIST | cronaca di un’emozione fantacalcistica

...seguendo la tua squadra del cuore e il momento cruciale è arrivato: un assist del tuo calciatore preferito ha trasformato la frustrazione in euforia. Questo è il potere del fantacalcio! In un mondo dove le emozioni si susseguono come i risultati delle partite, anche un semplice passaggio può cambiare le sorti di una giornata. E tu, sei pronto a vivere il prossimo colpo di scena? Non perdere l'occasione di far parte di questa festa collettiva!

E’ successo anche a te. Una persona vicina – collega, partner, fratello, sorella, amico del calcetto – ha cambiato umore in modo improvviso e inspiegabile. Era sereno e poi si è rabbuiato. Era in down da giorni e poi ha scritto in un gruppo WhatsApp solo: “MIRANCHUK ASSIST”. Nessuno ha capito. Tu hai fatto finta di niente, ma ora tutto torna. Stavi sbagliando pista: non era la sua squadra del cuore. Era il fantacalcio. Non si tratta di una nicchia. Dalla Lega Serie A – che da tre anni ha adottato Fantacalcio.it come app ufficiale – arriva un numero clamoroso: 5,4 milioni di fantallenatori attivi e una media di 500 mila utenti connessi live sull’app durante ogni giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “MIRANCHUK ASSIST”: cronaca di un’emozione fantacalcistica

