Minicar maxi figuraccia | il Comandante ignora la Cassazione?

Il Comandante della polizia municipale ha fatto scalpore ieri sera su AmarantoChannel, ignorando le sentenze della Cassazione riguardo ai parcheggi per minicar. In un momento in cui la legalità e il rispetto delle norme sono più importanti che mai, questa performance imbarazzante solleva interrogativi su chi debba garantire il rispetto delle regole. Riuscirà la comunità a ripristinare il valore della correttezza? Scopritelo con noi!

Ieri sera su AmarantoChannel, il Comandante della polizia municipale si è esibito in una performance che definire imbarazzante è poco. Interrogato sul tema del parcheggio delle minicar negli spazi riservati ai ciclomotori, ha rilasciato dichiarazioni infarcite di inesattezze, come se le normative e le sentenze della Cassazione fossero un optional. Guarda qui il servizio “incriminato” Secondo il Comandante, parcheggiare una minicar (quadriciclo leggero) negli spazi per motorini sarebbe legittimo. Peccato che la Cassazione civile, sentenza n. 34322023, abbia chiarito proprio l’opposto: le minicar non possono occupare gli stalli riservati ai ciclomotori, e in quei casi la multa è sacrosanta. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Minicar, maxi figuraccia: il Comandante ignora la Cassazione?

Cerca Video su questo argomento: Minicar Maxi Figuraccia Comandante Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le Minicar vanno a ruba

Come scrive repubblica.it: Duro colpo ad una banda specializzata nel furto di minicar: una trentina di vetture rubate nella Penisola e portate in Sardegna, un giro di affari di oltre 100 mila euro, una quindicina gli ...